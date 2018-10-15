В Москве пройдут консультации России и США по КНДР
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«Завтра у меня будет спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун... Мы проведём с ним полный раунд консультаций по ситуации на Корейском полуострове», — цитирует его ТАСС.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении КНДР.
В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.