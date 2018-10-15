В Москве пройдут консультации России и США по КНДР

В Москве 16 октября состоятся российско-американские консультации по КНДР. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Завтра у меня будет спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун... Мы проведём с ним полный раунд консультаций по ситуации на Корейском полуострове», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении КНДР.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.