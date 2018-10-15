В Госдуме прокомментировали новый механизм санкций ЕС за химоружие

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT принятие Евросоюзом нового режима введения санкций за создание или применение химического оружия.

«Почему ЕС принял подобное решение — вопрос только к нему. Мы можем только сделать очевидное предположение. Первое — в Евросоюзе есть определённые деятели, которым неймётся пропиариться за счёт темы применения химоружия. Второе — это, естественно, давление определённых структур Соединённых Штатов Америки. Интересно, что США, в отличие от России, так и не уничтожили своё химическое оружие. А институт рядом с Солсбери как занимался, так и занимается вопросами химоружия. Непонятно, для чего это сделано. Против кого и как они собираются вводить санкции? Объективно ЕС теперь придётся ввести санкции против США и против ряда своих же членов — стран Евросоюза», — отметил Чепа.

Ранее ЕС принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия.

Теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.