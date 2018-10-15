В Госдуме прокомментировали новый механизм санкций ЕС за химоружие

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT принятие Евросоюзом нового режима введения санкций за создание или применение химического оружия.
В Госдуме прокомментировали новый механизм санкций ЕС за химоружие
  • Reuters

«Почему ЕС принял подобное решение — вопрос только к нему. Мы можем только сделать очевидное предположение. Первое — в Евросоюзе есть определённые деятели, которым неймётся пропиариться за счёт темы применения химоружия. Второе — это, естественно, давление определённых структур Соединённых Штатов Америки. Интересно, что США, в отличие от России, так и не уничтожили своё химическое оружие. А институт рядом с Солсбери как занимался, так и занимается вопросами химоружия. Непонятно, для чего это сделано. Против кого и как они собираются вводить санкции? Объективно ЕС теперь придётся ввести санкции против США и против ряда своих же членов — стран Евросоюза», — отметил Чепа.

Ранее ЕС принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия.

Теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.

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