Эксперт назвал новый механизм санкций ЕС ломкой международной системы

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским союзом нового режима введения санкций за создание или применение химического оружия.

«Решение ЕС о новом механизме введения санкций против тех, кто причастен к производству, применению химического оружия, — это серьёзный шаг, это дальнейшее движение по пути создания внеправовых, внемеждународных норм, механизма давления и контроля экономического истощения стран тех предприятий, которые, с точки зрения ЕС, являются виновными в использовании химического оружия. Существует Организация по запрещению химического оружия, есть механизмы обсуждения в Совбезе ООН — это отбрасывается в сторону как не устраивающее большой условный Запад», — отметил Почта.

Эксперт добавил, что это шаг и на пути «ломки сложившейся системы международных и дипломатических отношений».

«Мы видим на примерах из Сирии, на примере истории со Скрипалями, что расследования не доводятся до конца, никаких убедительных доказательств не предъявляется, проводится информационная кампания — создается некая история, миф о нападении с использованием химического оружия. Одно фейковое информационное сообщение дополняется другим, их поток не прекращается. Это откат международных отношений к силовым методам. Перспектива реализации таких решений — это деградация самой системы международных отношений и экономики», — заключил Почта.

Ранее Европейский союз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия. Отмечается, что теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.

