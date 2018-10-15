Среди погибших в Непале был известный альпинист из Южной Кореи
- Reuters
Об этом информирует Associated Press.
Отмечается, что тела Ким Чан Хо и ещё четверых погибших доставят в Южную Корею в среду, 17 октября.
В сообщении говорится, что спасателям удалось добраться до тел альпинистов только в воскресенье, 14 октября, после того как погода улучшилась.
Ранее сообщалось, что в Непале во время восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. По предварительным данным, они попали в снежную бурю.