Среди погибших в Непале был известный альпинист из Южной Кореи

Среди девяти погибших на горе в Непале был известный южнокорейский альпинист Ким Чан Хо, который первым в своей стране покорил все 14 гималайских восьмитысячников без использования дополнительного кислорода.

Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что тела Ким Чан Хо и ещё четверых погибших доставят в Южную Корею в среду, 17 октября.

В сообщении говорится, что спасателям удалось добраться до тел альпинистов только в воскресенье, 14 октября, после того как погода улучшилась.

Ранее сообщалось, что в Непале во время восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. По предварительным данным, они попали в снежную бурю.