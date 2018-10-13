На Эльбрусе пропал альпинист из Румынии
- РИА Новости
«По информации от очевидца, иностранный гражданин из Румынии 11 октября вышел из «Хижины» на высоте 4100 м (район «Приют 11») в сторону западной вершины горы Эльбрус и по настоящее время не вернулся», — заявили в спасательном ведомстве.
В поисках участвуют шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Отмечается, что турист не зарегистрирован. Устанавливается его личность.
В сентябре портал «Юга.ру» сообщал, что во время восхождения на Эльбрус сорвался турист.