На Эльбрусе пропал альпинист из Румынии

Спасатели на вертолёте ищут пропавшего на Эльбрусе румынского альпиниста. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«По информации от очевидца, иностранный гражданин из Румынии 11 октября вышел из «Хижины» на высоте 4100 м (район «Приют 11») в сторону западной вершины горы Эльбрус и по настоящее время не вернулся», — заявили в спасательном ведомстве.

В поисках участвуют шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Отмечается, что турист не зарегистрирован. Устанавливается его личность.

В сентябре портал «Юга.ру» сообщал, что во время восхождения на Эльбрус сорвался турист.