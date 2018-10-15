КНДР и Южная Корея проведут военные переговоры на генеральском уровне

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Южная Корея и КНДР договорились в ближайшее время начать военные переговоры на генеральском уровне.
КНДР и Южная Корея проведут военные переговоры на генеральском уровне
  • Reuters
  • © Pyeongyang Press Corps/Pool

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на совместное заявление.

«Юг и Север решили провести в ближайшее время военные переговоры на генеральском уровне и обсудить вопросы прекращения военной конфронтации в районах противостояния, в том числе в демилитаризованной зоне», — отмечается в заявлении.

Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне.

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