Южная Корея и КНДР намерены провести переговоры на высоком уровне

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Представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне, которые должны пройти в ближайшее время.

Об этом информирует «Рёнхап».

«Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых — реализация совместной Пхеньянской декларации», — сказал Пэк Дэ Хён.

По его словам, стороны пока не договорились по поводу повестки дня и места проведения диалога.

Ранее глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва сообщила, что Южная Корея рассматривает возможность отмены санкций, введённых в отношении КНДР.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи следует разрешать путём диалога.

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