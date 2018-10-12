Южная Корея и КНДР намерены провести переговоры на высоком уровне

Представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне, которые должны пройти в ближайшее время.

Об этом информирует «Рёнхап». «Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых — реализация совместной Пхеньянской декларации», — сказал Пэк Дэ Хён. По его словам, стороны пока не договорились по поводу повестки дня и места проведения диалога. Ранее глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва сообщила, что Южная Корея рассматривает возможность отмены санкций, введённых в отношении КНДР. Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи следует разрешать путём диалога.