Южная Корея и КНДР намерены провести переговоры на высоком уровне
Об этом информирует «Рёнхап».
«Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых — реализация совместной Пхеньянской декларации», — сказал Пэк Дэ Хён.
По его словам, стороны пока не договорились по поводу повестки дня и места проведения диалога.
Ранее глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва сообщила, что Южная Корея рассматривает возможность отмены санкций, введённых в отношении КНДР.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи следует разрешать путём диалога.