Радев прокомментировал убийство болгарской журналистки Мариновой

Президент Болгарии Румен Радев призвал правоохранительные органы страны расследовать убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой.

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют... что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона», — приводит слова Радева trud.bg.

Ранее власти Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве Виктории Мариновой. Также сообщалось, что он признал свою вину.

Тело журналистки было найдено в парке болгарского города Русе 6 октября.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN. Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.