Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину

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Задержанный в Германии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве журналистки из Болгарии Виктории Мариновой, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал NOVA.
Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину
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По словам матери предполагаемого убийцы, Красимиров уехал в Германию в связи с тем, что боялся оставаться на родине из-за опасений за свою жизнь.

«Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек», — рассказала она.

Отмечается, что 21-летнего юношу подозревают также в изнасиловании Мариновой.

Знакомый матери Красимирова добавил, что молодой человек является отстающим в развитии.

Ранее сообщалось, что тело журналистки было найдено в парке болгарского города Русе 6 октября.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.

Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.

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