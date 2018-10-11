Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину

Задержанный в Германии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве журналистки из Болгарии Виктории Мариновой, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал NOVA.

По словам матери предполагаемого убийцы, Красимиров уехал в Германию в связи с тем, что боялся оставаться на родине из-за опасений за свою жизнь.

«Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек», — рассказала она.

Отмечается, что 21-летнего юношу подозревают также в изнасиловании Мариновой.

Знакомый матери Красимирова добавил, что молодой человек является отстающим в развитии.

Ранее сообщалось, что тело журналистки было найдено в парке болгарского города Русе 6 октября.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.

Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.