В Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве журналистки из Болгарии
- Reuters
Отмечается, что подозреваемым является 20-летний болгарин. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов ФРГ в городе Штаде (Нижняя Саксония).
Предположительно, молодой человек в ближайшее время будет экстрадирован на родину.
Тело Мариновой было найдено в парке города Русе 6 октября.
В конце сентября журналистка запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.
Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.