В Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве журналистки из Болгарии

Власти Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что подозреваемым является 20-летний болгарин. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов ФРГ в городе Штаде (Нижняя Саксония).

Предположительно, молодой человек в ближайшее время будет экстрадирован на родину.

Тело Мариновой было найдено в парке города Русе 6 октября.

В конце сентября журналистка запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.

Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.