СМИ: В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

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На территории Германии задержан ещё один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом информирует телеканал NOVA со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемый — молодой человек 1997 года рождения. Как заявили местные жители, были также задержаны жена подозреваемого и его тётя. 

Отмечается, что ДНК задержанного полностью совпадает с образцами, обнаруженными на месте преступления.

Также сообщается, что другой задержанный по этому делу — гражданин Румынии — был отпущен после проверки его алиби.

Ранее стало известно, что полиция задержала гражданина Румынии по подозрению в убийстве журналистки.

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