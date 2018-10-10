СМИ: В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

На территории Германии задержан ещё один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом информирует телеканал NOVA со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемый — молодой человек 1997 года рождения. Как заявили местные жители, были также задержаны жена подозреваемого и его тётя.

Отмечается, что ДНК задержанного полностью совпадает с образцами, обнаруженными на месте преступления.

Также сообщается, что другой задержанный по этому делу — гражданин Румынии — был отпущен после проверки его алиби.

Ранее стало известно, что полиция задержала гражданина Румынии по подозрению в убийстве журналистки.