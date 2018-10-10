СМИ: В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
По данным телеканала, подозреваемый — молодой человек 1997 года рождения. Как заявили местные жители, были также задержаны жена подозреваемого и его тётя.
Отмечается, что ДНК задержанного полностью совпадает с образцами, обнаруженными на месте преступления.
Также сообщается, что другой задержанный по этому делу — гражданин Румынии — был отпущен после проверки его алиби.
Ранее стало известно, что полиция задержала гражданина Румынии по подозрению в убийстве журналистки.