СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве журналистки в Болгарии

Полиция задержала подозреваемого в причастности к убийству журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, сообщает радиостанция «Радио Болгария».

Отмечается, что, по неподтверждённым данным, задержанный является гражданином Румынии, но у него есть и молдавский паспорт.

В Министерстве внутренних дел Болгарии данную информацию не комментируют.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что шокирована жестоким убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой и ожидает расследования произошедшего.

Тело Мариновой было найдено в парке города Русе 6 октября.

В конце сентября журналистка запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.

Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.

