СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве журналистки в Болгарии
- Reuters
Отмечается, что, по неподтверждённым данным, задержанный является гражданином Румынии, но у него есть и молдавский паспорт.
В Министерстве внутренних дел Болгарии данную информацию не комментируют.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что шокирована жестоким убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой и ожидает расследования произошедшего.
Тело Мариновой было найдено в парке города Русе 6 октября.
В конце сентября журналистка запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.
Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.