Число отравившихся питьевой водой в иракской Басре увеличилось до 111 тысяч

Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра достигло 111 тыс. человек, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

«Число случаев отравления загрязнённой водой увеличилось до 111 тысяч человек», — заявил ат-Тамими Он добавил, что зафиксированы случаи отравления и среди школьников. Ранее сообщалось о 27 тыс. отравившихся.