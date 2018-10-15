Число отравившихся питьевой водой в иракской Басре увеличилось до 111 тысяч

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Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра достигло 111 тыс. человек, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

«Число случаев отравления загрязнённой водой увеличилось до 111 тысяч человек», — заявил ат-Тамими

Он добавил, что зафиксированы случаи отравления и среди школьников.

Ранее сообщалось о 27 тыс. отравившихся.

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