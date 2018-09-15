СМИ: В Ираке задержали 30 человек по подозрению в поджоге иранского консульства
- Reuters
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Ранее сообщалось, что иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании.
В начале сентября протестующие в иракской Басре подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов.
Тысячи демонстрантов требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.
Волнения в городе Басра начались ещё в июле.