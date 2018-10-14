Всемирный банк выделит до $1 млрд на помощь Индонезии после землетрясений

Всемирный банк выделит до $1 млрд в качестве финансовой помощи Индонезии для ликвидации последствий землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси.

«Правительство прилагает... большие усилия по оказанию помощи. Сейчас мы вступаем в стадию восстановления (инфраструктуры. — RT) и в связи с этим оказываем Индонезии поддержку в размере до $1 млрд», — приводит РИА Новости слова главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление дорог, школ, мостов, больниц, а также 150 тыс. семей, пострадавших от стихии.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2091.

По данным ООН, около 200 тыс. человек в Индонезии нуждаются в срочной помощи.