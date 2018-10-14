Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 2091
Об этом сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции Центральный Сулавеси.
«Несмотря на то что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших», — отметил представитель.
Ранее сообщалось о 1944 погибших.
В конце сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на остров обрушилось цунами.
По данным ООН, около 200 тыс. человек в Индонезии нуждаются в срочной помощи.