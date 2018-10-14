Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 2091

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Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2091.

Об этом сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции Центральный Сулавеси.

«Несмотря на то что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших», — отметил представитель.

Ранее сообщалось о 1944 погибших.

В конце сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на остров обрушилось цунами. 

По данным ООН, около 200 тыс. человек в Индонезии нуждаются в срочной помощи.

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