Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 2091

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2091.

Об этом сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции Центральный Сулавеси.

«Несмотря на то что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших», — отметил представитель.

Ранее сообщалось о 1944 погибших.

В конце сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на остров обрушилось цунами.

По данным ООН, около 200 тыс. человек в Индонезии нуждаются в срочной помощи.