Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 1424

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Число погибших в результате землетрясения и последующего цунами в Индонезии возросло до 1424. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 1424
  • Reuters

Ранее сообщалось о 1374 погибших. По данным ООН, около 200 тыс. человек нуждаются в срочной помощи.

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