Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 1424
Число погибших в результате землетрясения и последующего цунами в Индонезии возросло до 1424. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
- Reuters
Indonesia's disaster agency says the number of people killed in last week's earthquake and tsunami on Sulawesi Island has risen to 1,424— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 октября 2018 г.
Ранее сообщалось о 1374 погибших. По данным ООН, около 200 тыс. человек нуждаются в срочной помощи.
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