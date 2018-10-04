Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 1424

Число погибших в результате землетрясения и последующего цунами в Индонезии возросло до 1424. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Reuters

Indonesia's disaster agency says the number of people killed in last week's earthquake and tsunami on Sulawesi Island has risen to 1,424 — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 октября 2018 г. Ранее сообщалось о 1374 погибших. По данным ООН, около 200 тыс. человек нуждаются в срочной помощи.