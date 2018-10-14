СМИ сообщили, что зять Трампа несколько лет не платил подоходный налог

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На протяжении нескольких лет Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, скорее всего, либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал сумму в значительной степени меньшую, чем это требовалось.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальные финансовые документы.

В частности, в статье говорится, что компания Кушнера создавала видимость того, что несёт убытки. Используемая Кушнером схема генерировала каждый год убытки на миллионы долларов, что позволило минимизировать налоги на прибыль.

Ранее в налоговом департаменте Нью-Йорка заявили, что изучают информацию издания The New York Times о том, что действующий американский президент Дональд Трамп в 1990-х годах якобы участвовал в «сомнительных налоговых схемах».

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