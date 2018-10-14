СМИ сообщили, что зять Трампа несколько лет не платил подоходный налог

На протяжении нескольких лет Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, скорее всего, либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал сумму в значительной степени меньшую, чем это требовалось.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальные финансовые документы.

В частности, в статье говорится, что компания Кушнера создавала видимость того, что несёт убытки. Используемая Кушнером схема генерировала каждый год убытки на миллионы долларов, что позволило минимизировать налоги на прибыль.

Ранее в налоговом департаменте Нью-Йорка заявили, что изучают информацию издания The New York Times о том, что действующий американский президент Дональд Трамп в 1990-х годах якобы участвовал в «сомнительных налоговых схемах».