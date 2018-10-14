В Мексике заявили, что соглашение USMCA не повредит отношениям с третьими странами

Торговое соглашение о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой не повредит отношениям с третьими странами. Об этом заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Мексики, Видегарай провёл телефонную беседу со своим китайским коллегой Ван И.



«Министр Видегарай заявил, что ни одно из положений соглашения не представляет собой препятствий для двусторонних связей и экономического обмена, которые Мексика самостоятельно поддерживает с другими странами», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Мексика достигли нового торгового соглашения — USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).

В мае лидеры трёх стран договорились продолжить работу по перезаключению соглашения по NAFTA.