США, Канада и Мексика достигли нового торгового соглашения — USMCA (The United States — Mexico —Canada Agreement), сообщается в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте правительства Канады.

«Сегодня Канада и Соединённые Штаты достигли соглашения, наряду с Мексикой, о новом, модернизированном торговом соглашении для 21го века: соглашение USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement). USMCA предоставит нашим рабочим, фермерам, владельцам ранчо и предприятиям высококлассное торговое соглашение, которое приведёт к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе. Это укрепит средний класс и создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти половины миллиарда людей, которые называют Северную Америку своим домом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли.

В мае политики трёх стран договорились продолжить работу по перезаключению соглашения по NAFTA.