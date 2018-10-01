США, Канада и Мексика достигли нового торгового соглашения — USMCA

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RT
США, Канада и Мексика достигли нового торгового соглашения — USMCA (The United States — Mexico —Canada Agreement), сообщается в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте правительства Канады.
США, Канада и Мексика достигли нового торгового соглашения — USMCA
  • Reuters

«Сегодня Канада и Соединённые Штаты достигли соглашения, наряду с Мексикой, о новом, модернизированном торговом соглашении для 21го века: соглашение USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement). USMCA предоставит нашим рабочим, фермерам, владельцам ранчо и предприятиям высококлассное торговое соглашение, которое приведёт к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе. Это укрепит средний класс и создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти половины миллиарда людей, которые называют Северную Америку своим домом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли.

В мае политики трёх стран договорились продолжить работу по перезаключению соглашения по NAFTA.

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