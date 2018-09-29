Избранный президент Мексики считает сохранение трехстороннего соглашения по НАФТА необходимым

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Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил за сохранение трёхстороннего соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, передаёт РИА Новости.

«НАФТА появилось как трёхстороннее соглашение, мы хотим, чтобы соглашение продолжалось именно как трёхстороннее», — сообщил Обрадор.

Он отметил, что Мексика надеется на достижение понимания в этом вопросе между США и Канадой.

Между Мехико и Вашингтоном переговоры уже завершены. Орбадор подчеркнул, что мексиканская сторона не станет «пересматривать то, что уже достигнуто, чтобы не ставить в опасность будущее экономики и финансовую стабильность».

В мае этого года политики трёх стран договорились продолжить работу по перезаключению соглашения по НАФТА.

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