Избранный президент Мексики считает сохранение трехстороннего соглашения по НАФТА необходимым
«НАФТА появилось как трёхстороннее соглашение, мы хотим, чтобы соглашение продолжалось именно как трёхстороннее», — сообщил Обрадор.
Он отметил, что Мексика надеется на достижение понимания в этом вопросе между США и Канадой.
Между Мехико и Вашингтоном переговоры уже завершены. Орбадор подчеркнул, что мексиканская сторона не станет «пересматривать то, что уже достигнуто, чтобы не ставить в опасность будущее экономики и финансовую стабильность».
В мае этого года политики трёх стран договорились продолжить работу по перезаключению соглашения по НАФТА.