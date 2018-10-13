Эксперт прокомментировал слова Володина о России и Совете Европы
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- РИА Новости
«Мы ничего не теряем, имея или не имея статуса члена ПАСЕ», — сказал Марков.
Он также напомнил, что лишившись права голоса, российская делегация не участвовала в выборах судей Европейского суда по правам человека, поэтому Москва вправе не подчиняться их решениям.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.
Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявлял, что если Россия не станет платить членские взносы, то её участие в уставных органах организации будет прекращено. Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила это заявление.