Эксперт прокомментировал слова Володина о России и Совете Европы

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Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Inforeactor прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что российская сторона не исключает возможности выхода из состава Совета Европы.
Эксперт прокомментировал слова Володина о России и Совете Европы
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы ничего не теряем, имея или не имея статуса члена ПАСЕ», — сказал Марков.

Он также напомнил, что лишившись права голоса, российская делегация не участвовала в выборах судей Европейского суда по правам человека, поэтому Москва вправе не подчиняться их решениям.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.

Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявлял, что если Россия не станет платить членские взносы, то её участие в уставных органах организации будет прекращено. Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила это заявление.

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