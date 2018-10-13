Володин допустил возможность выхода России из Совета Европы
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- РИА Новости
«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдёт, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — цитирует спикера Госдумы РИА Новости.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.
Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявлял, что если Россия не станет платить членские взносы, то её участие в уставных органах организации будет прекращено.