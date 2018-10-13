Володин допустил возможность выхода России из Совета Европы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская сторона не исключает возможности выхода из состава Совета Европы.

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдёт, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — цитирует спикера Госдумы РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.

Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявлял, что если Россия не станет платить членские взносы, то её участие в уставных органах организации будет прекращено.