Болтон назвал примерные сроки второго саммита США и КНДР
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом сообщает Kyodo.
Ранее Трамп заявил, что намерен провести новую встречу с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Соединённых Штатах.
По его словам, для проведения саммита рассматриваются три-четыре места.
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