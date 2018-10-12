Болтон назвал примерные сроки второго саммита США и КНДР

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Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом сообщает Kyodo.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести новую встречу с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Соединённых Штатах. 

По его словам, для проведения саммита рассматриваются три-четыре места.

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