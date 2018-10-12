Эрдоган допустил возможность проведения операции в сирийском Манбидже

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения операции в сирийском Манбидже. Об этом он сказал в ходе выступления в городе Ыспарта на юге Турции.
Эрдоган допустил возможность проведения операции в сирийском Манбидже
  • Reuters

В июне 2018 года сообщалось, что Вашингтон и Анкара согласовали график вывода курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых турецкая сторона считает пособниками запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана, из города Манбидж на севере Сирии.

«Им дали 90 дней, чтобы уйти. Они не ушли. Мы намерены прийти туда. Что они делают сейчас? Они роют траншеи в Манбидже. Что это значит? «Мы готовим себе кладбище — приходите и похороните нас». Мы придём», — цитирует Эрдогана Hürriyet.

В начале сентября президент Турции заявил, что реализация соглашения с США по сирийскому Манбиджу затягивается.

В Сирии выразили осуждение и несогласие в связи с присутствием американских и турецких военных в районе города Манбидж на севере страны.

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