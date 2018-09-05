Эрдоган заявил о затягивании выполнения соглашения с США по сирийскому Манбиджу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация соглашения с США по сирийскому Манбиджу затягивается. Об этом сообщает Haberturk.

«По Манбиджу не могу сказать, что находимся в удовлетворительной точке. Выполнение соглашения затягивается. К сожалению, процесс не идёт в нужном направлении», — сказал он.

Также Эрдоган заявил, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств Турции проведут переговоры с американской стороной.

Турецкий президент выразил надежду на продвижение по данному вопросу.

В июне в Сирии осудили присутствие сил Турции и США в Манбидже.