В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ситуации в сирийском Манбидже
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Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Госдепа заявил, что США постоянно ведут диалог с Россией по линии предотвращения конфликтов.
«Некоторые границы и линии предотвращения конфликта расположены к югу от Манбиджа. Они остаются весьма стабильными, и мы хотим их сохранить в таком виде», — пояснил представитель ведомства.
Он также добавил, что аналогичные консультации Анкара ведёт с Москвой. США знают об этих контактах и координируют свои действия с Турцией.
Ранее сообщалось, что США и Турция согласовали график вывода курдских сил из сирийского Манбиджа.