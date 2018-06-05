В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ситуации в сирийском Манбидже

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В Госдепе заявили, что США обсуждают с российскими военными ситуацию, сложившуюся в сирийском Манбидже, откуда планируется вывести курдские отряды из-за столкновений с турецкими вооружёнными силами.
В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ситуации в сирийском Манбидже
  • © Alaa Al-Faqir / Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Госдепа заявил, что США постоянно ведут диалог с Россией по линии предотвращения конфликтов.

«Некоторые границы и линии предотвращения конфликта расположены к югу от Манбиджа. Они остаются весьма стабильными, и мы хотим их сохранить в таком виде», — пояснил представитель ведомства.

Он также добавил, что аналогичные консультации Анкара ведёт с Москвой. США знают об этих контактах и координируют свои действия с Турцией.

Ранее сообщалось, что США и Турция согласовали график вывода курдских сил из сирийского Манбиджа.

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