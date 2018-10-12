Посольство России о демонтаже памятника советскому воину в Литве: постыдное явление

Короткая ссылка
В посольстве России в Литве осудили демонтаж памятника советскому воину-освободителю, установленного рядом с деревней Мирославас. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Посольство России о демонтаже памятника советскому воину в Литве: постыдное явление
  • © Мариус Баранаускас
  • РИА Новости

«Возник он (памятник. — RT) по инициативе местных жителей, которые хотели увековечить таким образом память о проходивших здесь боях с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в тексте сообщения.

В дипмиссии также отметили, что в стране в настоящее время, «в том числе на государственном уровне, развернулась кампания по искажению итогов Второй мировой войны».

«Постыдное для цивилизованной европейской страны явление», — заключили в посольстве.

Ранее мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что памятник советскому воину в Литве демонтирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить