Посольство России о демонтаже памятника советскому воину в Литве: постыдное явление

В посольстве России в Литве осудили демонтаж памятника советскому воину-освободителю, установленного рядом с деревней Мирославас. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Возник он (памятник. — RT) по инициативе местных жителей, которые хотели увековечить таким образом память о проходивших здесь боях с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в тексте сообщения.

В дипмиссии также отметили, что в стране в настоящее время, «в том числе на государственном уровне, развернулась кампания по искажению итогов Второй мировой войны».

«Постыдное для цивилизованной европейской страны явление», — заключили в посольстве.

Ранее мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что памятник советскому воину в Литве демонтирован.