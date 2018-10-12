Посольство России о демонтаже памятника советскому воину в Литве: постыдное явление
- © Мариус Баранаускас
- РИА Новости
«Возник он (памятник. — RT) по инициативе местных жителей, которые хотели увековечить таким образом память о проходивших здесь боях с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в тексте сообщения.
В дипмиссии также отметили, что в стране в настоящее время, «в том числе на государственном уровне, развернулась кампания по искажению итогов Второй мировой войны».
«Постыдное для цивилизованной европейской страны явление», — заключили в посольстве.
Ранее мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что памятник советскому воину в Литве демонтирован.