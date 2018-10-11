В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю

В Литве памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас, демонтировали. Об этом заявил мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.

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Как уточняется, данное решение было принято местными властями. «Таково было желание большинства людей. Проводились дискуссии, консультации с организациями», — приводит его слова РИА Новости. Врубляускас добавил, что памятник установят в парке советских скульптур Грутас. По его словам, территорию, где он ранее находился, используют для других целей.



Ранее сообщалось, что неизвестные пытались взорвать первый послевоенный памятник советским солдатам, установленный на территории Польши.