В США эвакуировали более 300 пациентов из двух больниц из-за урагана «Майкл»
Об этом сообщает ABC.
Уточняется, что отделения неотложной помощи этих двух больниц будут продолжать принимать людей.
По данным телекомпании, причиной эвакуации стало частичное обрушение крыши в одном из зданий, а также возникшие из-за урагана проблемы с системой охлаждения, сантехникой и различным оборудованием.
Отмечается, что пациентов перевели в другие медицинские учреждения.
Ранее стало известно, что число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести.