В США эвакуировали более 300 пациентов из двух больниц из-за урагана «Майкл»

В американском штате Флорида власти эвакуировали 330 пациентов из двух больниц, которые получили повреждения в связи с обрушившимся на регион ураганом «Майкл».

Об этом сообщает ABC.

Уточняется, что отделения неотложной помощи этих двух больниц будут продолжать принимать людей.

По данным телекомпании, причиной эвакуации стало частичное обрушение крыши в одном из зданий, а также возникшие из-за урагана проблемы с системой охлаждения, сантехникой и различным оборудованием.

Отмечается, что пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

Ранее стало известно, что число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести.