Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести

Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.

Как отмечается, четыре человека погибли в результате стихийного бедствия в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия. Ранее сообщалось о двух жертвах. 10 октября ураган «Майкл» обрушился на побережье США.