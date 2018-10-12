Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести
Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.
Как отмечается, четыре человека погибли в результате стихийного бедствия в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.
Ранее сообщалось о двух жертвах.
10 октября ураган «Майкл» обрушился на побережье США.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: