Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести

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Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.

Как отмечается, четыре человека погибли в результате стихийного бедствия в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.

Ранее сообщалось о двух жертвах.

10 октября ураган «Майкл» обрушился на побережье США.

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