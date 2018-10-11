Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до двух

Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до двух, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Reuters

Отмечается, что второй жертвой природного бедствия стал 11-летний мальчик в штате Джорджия. Обстоятельства смерти пока неизвестны. 11-year-old child is the second fatality from Hurricane Michael, Seminole County EMA Director Travis Brooks says. Exact circumstances of the fatality are not yet known. https://t.co/PVCK6tphSQ — NBC News (@NBCNews) 11 октября 2018 г. Ранее сообщалось, что житель округа Гэдсден погиб после падения на его дом дерева.