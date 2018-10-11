В США сообщили о первой жертве урагана «Майкл»

Короткая ссылка
В результате последствий урагана «Майкл» в американском штате Флорида погиб один человек. Об этом информирует WCTV со ссылкой на офис местного шерифа.

По данным полиции, житель округа Гэдсден погиб после падения на его дом дерева.

При этом экстренные службы не смогли оказать ему помощь, так как дорога к его дому была заблокирована.

Ранее стало известно, что ураган «Майкл» обрушился на побережье США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить