В США сообщили о первой жертве урагана «Майкл»

В результате последствий урагана «Майкл» в американском штате Флорида погиб один человек. Об этом информирует WCTV со ссылкой на офис местного шерифа.

По данным полиции, житель округа Гэдсден погиб после падения на его дом дерева. При этом экстренные службы не смогли оказать ему помощь, так как дорога к его дому была заблокирована. Ранее стало известно, что ураган «Майкл» обрушился на побережье США.