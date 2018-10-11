МИД ответил на заявление члена президиума БиГ Комшича о «независимости Косова»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Такой подход вызывает недоумение, поскольку противоречит официальной позиции БиГ, не признающей односторонне провозглашённую независимость Косова», — говорится в тексте.
В министерстве также выразили недоумение в связи с тем, что политик считает возможным ставить под вопрос суверенитет Сербии над краем.
«Ведь именно Белград в своём качестве подписанта Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине является одним из гарантов территориальной целостности Боснии и Герцеговины, в том числе применительно к Республике Сербской», — заключили в ведомстве.
Ранее стало известно, что членами президиума Боснии и Герцеговины, по предварительным данным, могут стать Шефик Джаферович (Партия демократических действий) от бошняков, Желько Комшич («Демократический фронт») от хорватов и Милорад Додик (Союз независимых социал-демократов) от сербов.