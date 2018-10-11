МИД ответил на заявление члена президиума БиГ Комшича о «независимости Косова»

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшича о том, что, по его мнению, сербский автономный край Косово является независимым государством.
МИД ответил на заявление члена президиума БиГ Комшича о «независимости Косова»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Такой подход вызывает недоумение, поскольку противоречит официальной позиции БиГ, не признающей односторонне провозглашённую независимость Косова», — говорится в тексте. 

В министерстве также выразили недоумение в связи с тем, что политик считает возможным ставить под вопрос суверенитет Сербии над краем.

«Ведь именно Белград в своём качестве подписанта Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине является одним из гарантов территориальной целостности Боснии и Герцеговины, в том числе применительно к Республике Сербской», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что членами президиума Боснии и Герцеговины, по предварительным данным, могут стать Шефик Джаферович (Партия демократических действий) от бошняков, Желько Комшич («Демократический фронт») от хорватов и Милорад Додик (Союз независимых социал-демократов) от сербов.

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