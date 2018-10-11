В США сообщили об ущербе фермерских хозяйств Польши от засухи в $1 млрд

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Оксана Соломатина
Польские фермеры понесли убытки от засухи в 2018 году в размере $1 млрд. Больше всего пострадал урожай картофеля, рапса и сахарной свеклы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США.
В США сообщили об ущербе фермерских хозяйств Польши от засухи в $1 млрд
  • РИА Новости

«От засухи в 2018 году пострадали 200 тыс. польских ферм площадью 3,5 млн гектаров, в том числе 1,1 млн гектаров лугов и пастбищ. На 570 тыс. гектаров (около 20% пострадавших от засухи пахотных земель) потери урожая превысили 70%. Общие потери в стоимостном выражении оцениваются в 3,7 млрд польских злотых ($1 млрд)», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В качестве компенсации потерь Министерство сельского хозяйства Польши обещало выплатить фермерам в общей сложности $410 млн. Отмечается, что пособия должны помочь польским фермерам закупить семена для следующего посева. При этом некоторым аграриям также предстоит выплатить кредиты банкам.

Засушливые условия создают трудности при посадке озимых и угрожают новым урожаям. Кроме того, в документе Минсельхоза США сообщается о значительном снижении урожая картофеля, рапса и сахарной свёклы.

Засуха в Польше продолжалась с апреля до середины июня в большинстве регионов. В западной части Польши неблагоприятные условия сохранялись вплоть до сентября.

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