Польша намерена пересчитать сумму репараций от Германии

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Глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM заявил о необходимости пересчитать по новой методике потери Польши в ходе Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии претензии.
Польша намерена пересчитать сумму репараций от Германии
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«Я могу только сказать, что отчёт, который был сделан после войны, в 1947 году, оценивал наши потери на почти 50 млрд тогдашних долларов, получается сумма в почти $850 млрд. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчёта о военных потерях», — сказал Мулярчик.

Ранее сообщалось, что руководство Польши намерено продолжить обсуждать с властями Германии вопрос репараций за ущерб, причинённый стране во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» польско-германский вопрос о выплате репараций.

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