В Совфеде ответили на заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России
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«Заявление генерального секретаря Совета Европы о возможном прекращении членства России в уставных органах организации не соответствует Уставу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сокращение, а затем приостановление финансирования ПАСЕ Россией обусловлено нарушением фундаментального принципа равенства государств. Произошедшее беспрецедентное лишение права голоса делегации ФС России в Парламентской ассамблее Совета Европы повлекло существенное нарушение в парламентской процедуре», — отметила Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что лишение России полномочий члена организации является серьёзным нарушением уставных положений ПАСЕ и должно стать предметом подробного изучения.
«Россия готова разморозить оставшуюся часть взносов, сумма которых составляет €11 млн, или треть от общей суммы российских обязательств перед ассамблеей, после полного восстановления прав России в ПАСЕ. Россия никогда не нарушала положения ст. 3 Устава ПАСЕ, содержащие основания для прекращения членства в организации. Переживая очевидный кризис своего развития, ПАСЕ нуждается в своём объединении на основании уставных принципов и реального обеспечения принципов равенства всех государств», — заключила Ковитиди.
Ранее в Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах СЕ.