В Совфеде ответили на заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.
В Совфеде ответили на заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России
  • Reuters

«Заявление генерального секретаря Совета Европы о возможном прекращении членства России в уставных органах организации не соответствует Уставу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сокращение, а затем приостановление финансирования ПАСЕ Россией обусловлено нарушением фундаментального принципа равенства государств. Произошедшее беспрецедентное лишение права голоса делегации ФС России в Парламентской ассамблее Совета Европы повлекло существенное нарушение в парламентской процедуре», — отметила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что лишение России полномочий члена организации является серьёзным нарушением уставных положений ПАСЕ и должно стать предметом подробного изучения.

«Россия готова разморозить оставшуюся часть взносов, сумма которых составляет €11 млн, или треть от общей суммы российских обязательств перед ассамблеей, после полного восстановления прав России в ПАСЕ. Россия никогда не нарушала положения ст. 3 Устава ПАСЕ, содержащие основания для прекращения членства в организации. Переживая очевидный кризис своего развития, ПАСЕ нуждается в своём объединении на основании уставных принципов и реального обеспечения принципов равенства всех государств», — заключила Ковитиди.

Ранее в Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах СЕ.

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