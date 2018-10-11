Жириновский: Россия в 2018 году заплатила часть взноса в бюджет Совета Европы

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия в 2018 году заплатила часть взноса в бюджет Совета Европы.
Жириновский: Россия в 2018 году заплатила часть взноса в бюджет Совета Европы
  • РИА Новости

«Мы уже часть своего платежа заморозили. Но это мало. Всё равно €11 млн даём в 2018 году», — цитирует ТАСС Жириновского.

Ранее в Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах. В Госдуме отреагировали на это заявление.

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