Жириновский: Россия в 2018 году заплатила часть взноса в бюджет Совета Европы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия в 2018 году заплатила часть взноса в бюджет Совета Европы.

«Мы уже часть своего платежа заморозили. Но это мало. Всё равно €11 млн даём в 2018 году», — цитирует ТАСС Жириновского.

Ранее в Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах. В Госдуме отреагировали на это заявление.