СМИ заявили о приближении Китая и США к холодной войне

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Агентство Bloomberg сообщает, что после визита госсекретаря США Майка Помпео в Пекин стало очевидным, что между ним и китайским министром иностранных дел Ван И существуют принципиальные разногласия, а торговые споры Китая и Соединённых Штатов вскоре могут перерасти в холодную войну.
СМИ заявили о приближении Китая и США к холодной войне
  • Reuters

По данным агентства, визит Помпео лишь усилил рост напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, Ван И возложил на США ответственность за эскалацию торговых споров, а также обвинил американские власти во вмешательстве во внутренние дела Китая и Тайваня.

«Открытая демонстрация недовольства Китая также является одним из самых серьёзных признаков того, что всё больше увеличивающийся список проблем между Вашингтоном и Пекином может подорвать их сотрудничество по вопросу Северной Кореи», — говорится в статье.

В материале отдельно отмечается, что в этот раз, в отличие от визита Помпео в июне, председатель КНР Си Цзиньпин не удостоил аудиенцией госсекретаря США.

Автор также отмечает, что визиту предшествовало выступление вице-президента США Майка Пенса, который обвинил Китай в попытках повлиять на американское общественное мнение, используя при этом шпионов, пошлины и пропагандистскую кампанию.

Пенс также раскритиковал Китай за действия в Южно-Китайском море.

Всё это, как отмечается в статье, говорит о возможности начала новой холодной войны, но уже между Китаем и США.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.

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