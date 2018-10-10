В Госдуме прокомментировали анонс ответных мер США на покупку Индией С-400

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT поделился мнением о заявлении президента США Дональда Трампа, который анонсировал ответные меры в адрес Индии за покупку у России С-400.
В Госдуме прокомментировали анонс ответных мер США на покупку Индией С-400
  • РИА Новости

«Для Дональда Трампа жизненно необходимы такого рода заявления. По уставу НАТО каждая из стран — членов альянса обязана тратить не менее 20% от средств, которые закладываются в бюджете этой страны на собственную оборону, на приобретение новейших видов вооружения и техники ежегодно, помимо тех 2% ВВП, которые члены НАТО обязаны платить в общую копилку. Как правило, новейшим вооружением их снабжают США. Кстати, американцы находятся на первом месте по продаже оружия исключительно из-за этого», — сказал Шерин.

По словам депутата, Соединённые Штаты вряд ли смогут пойти на какие-то серьёзные меры в адрес Индии.

«Для Штатов стало серьёзным сигналом, когда крупное, состоявшееся государство с огромной численностью населения решило приобрести на такие огромные суммы российские комплексы С-400. Это говорит о том, что российское вооружение пользуется гораздо большим спросом и доверием, нежели американское. Непонятно, какие санкции им может предъявить Трамп, потому что эта страна населена такими сильными людьми, которые однажды договорились и полностью перестали покупать товары Великобритании, вытеснили англичан и получили независимость. Индию пугать какими-то экономическими санкциями — полный бред. У них нет никаких обязательств, это самостоятельное государство. Вот те предсмертные конвульсии, которые производит Америка, объяснимы, но это просто не влияющие ни на кого заявления», — заключил он. 

Ранее Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

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