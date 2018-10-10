МИД призвал Польшу привлечь к ответственности осквернивших советские захоронения

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Министерство иностранных дел России призывает польскую сторону привлечь к ответственности вандалов, причастных к осквернению надгробий на могилах советских воинов в городе Еленя-Гура. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МИД призвал Польшу привлечь к ответственности осквернивших советские захоронения
  • © Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

По данным министерства, вандалы разрушили 21 надгробие.

«Налицо ещё один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше», — говорится в тексте.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт не о единичном инциденте, а «о позорных последствиях проводимого официальной Варшавой курса на провоцирование общественного пространства в духе фальсификации истории».

В МИД также призвали польскую сторону привлечь виновных в содеянном к ответственности.

Ранее руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц заявил, что на юго-западе Польши неизвестные осквернили кладбище советских солдат.

Впоследствии стало известно, что полиция Польши разыскивает вандалов, которые повредили надгробия в городе Еленя-Гура.

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