МИД призвал Польшу привлечь к ответственности осквернивших советские захоронения
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По данным министерства, вандалы разрушили 21 надгробие.
«Налицо ещё один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше», — говорится в тексте.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт не о единичном инциденте, а «о позорных последствиях проводимого официальной Варшавой курса на провоцирование общественного пространства в духе фальсификации истории».
В МИД также призвали польскую сторону привлечь виновных в содеянном к ответственности.
Ранее руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц заявил, что на юго-западе Польши неизвестные осквернили кладбище советских солдат.
Впоследствии стало известно, что полиция Польши разыскивает вандалов, которые повредили надгробия в городе Еленя-Гура.