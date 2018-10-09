Полиция Польши ищет вандалов, осквернивших кладбище советских солдат

Полиция Польши разыскивает вандалов, которые повредили надгробия советских солдат на кладбище в городе Еленя-Гура на юго-западе страны.

Reuters

«Коллеги сообщили, что местные власти осудили это деяние и уже приняли оперативные меры по устранению последствий акта вандализма. Полицией возбуждено уголовное дело и осуществляется поиск виновных», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря посольства России в Варшаве Владимира Александрова. Он отметил, что местные жители осудили действия злоумышленников. Ранее руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц заявил, что на юго-западе Польши неизвестные осквернили кладбище советских солдат.