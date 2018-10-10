Слуцкий о поведении делегации Украины в ПАСЕ: таких людей нельзя пускать в приличное общество

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Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий осудил поведение украинских депутатов, которые оскорбили телеведущую телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву.
Слуцкий о поведении делегации Украины в ПАСЕ: таких людей нельзя пускать в приличное общество
  • РИА Новости

По мнению парламентария, это стало возможным из-за его отсутствия в Страсбурге. 

«Балаган в ПАСЕ, который устроила украинская делегация, в очередной раз подтверждает, что таких людей нельзя пускать в приличное общество. Очень стыдно за мужчин, которые бросаются на беззащитную женщину — оскорбляют и хамят. К сожалению, в этот момент меня не было в ПАСЕ, иначе я бы с удовольствием посмотрел, как эти люди оскорбляют Ольгу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские политики после заседания в ПАСЕ окружили Скабееву, начали петь гимн Украины, а также выкрикивать в адрес журналистки оскорбления.

Кроме того, в ПАСЕ сделали замечание украинскому депутату Алексею Гончаренко после того, как он надел резиновые перчатки во время выступления и выразил опасение «пожимать руки» в присутствии российской делегации.

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