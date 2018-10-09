В ПАСЕ упрекнули депутата Рады за резиновые перчатки

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сделали замечание украинскому депутату Алексею Гончаренко после того, как он надел резиновые перчатки во время выступления и выразил опасение «пожимать руки» в присутствии российской делегации.

Как сообщает ТАСС, Гончаренко сделал это во время дебатов по докладу о полномочиях национальных делегаций, одобрение которого может способствовать урегулированию отношений России и ПАСЕ.

Украинец раскритиковал доклад, отметив, что документ является «уступкой ультиматуму России».

«Я уже готовлюсь к возвращению России (в ПАСЕ. — RT)», — сказал депутат и надел большие резиновые перчатки зелёного цвета.

Он добавил, что в присутствии российских коллег «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки».

Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье напомнила Гончаренко, что он находится «не на театральных подмостках».

«Так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», — сказала она.

2 октября Верховная рада призвала сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ. За проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Парламент постановил осудить попытки снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ.