На Украине призвали сохранить ограничения для России в ПАСЕ

Верховная рада призвала сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает телеканал «112 Украина», за проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Парламент постановил осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ.

В заявлении Рада обращает внимание на «нарушение Россией норм международного права».

Ранее глава парламентской делегации Украины при ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ.