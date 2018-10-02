На Украине призвали сохранить ограничения для России в ПАСЕ

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Верховная рада призвала сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ.
На Украине призвали сохранить ограничения для России в ПАСЕ
  • ©Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает телеканал «112 Украина», за проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Парламент постановил осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ.

В заявлении Рада обращает внимание на «нарушение Россией норм международного права».

Ранее глава парламентской делегации Украины при ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ.  

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