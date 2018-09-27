На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ

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Глава парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ. Об этом он написал в своём Facebook.
На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ
  • © Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Арьев заявил, что он три дня находился в Берлине, где провёл встречи с немецкими политиками, в том числе с руководителями делегации ФРГ в ПАСЕ от Христианско-демократического союза и Социально-демократической партии.

«Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть всё сложно, но небезнадёжно», — заявил Арьев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте Турции поддерживают позицию России по ПАСЕ.

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