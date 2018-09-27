На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ
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Арьев заявил, что он три дня находился в Берлине, где провёл встречи с немецкими политиками, в том числе с руководителями делегации ФРГ в ПАСЕ от Христианско-демократического союза и Социально-демократической партии.
«Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть всё сложно, но небезнадёжно», — заявил Арьев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте Турции поддерживают позицию России по ПАСЕ.