СМИ сообщили о поездке «подозреваемых» по делу Скрипалей в Чехию в 2014 году

«Подозреваемые» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию. Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источники.

Как отмечается, в октябре в Чехию должен был прибыть и сам Скрипаль для встреч с представителями чешских спецслужб.

По данным радио, Александр Петров якобы проживал в одном из отелей города Острава на северо-востоке Чехии с 13 по 16 октября 2014 года, а затем переехал в Прагу. Кроме того, Руслан Боширов будто бы посетил чешскую столицу 11 октября.

Как предположил источник, целью приезда Петрова и Боширова могла быть именно слежка за Скрипалём.

Ранее СМИ писали, что Скрипаль посещал Прагу в сопровождении агентов британской службы внешней разведки в 2012 году. Также сообщалось, что он якобы встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии.