Эксперт прокомментировал сообщения о желании армии США производить российское оружие

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о желании спецназа армии США запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия.
Эксперт прокомментировал сообщения о желании армии США производить российское оружие
  • Reuters

«Патентное право, лицензию на производство оружия, которое является российской разработкой, никто не отменял. Но, к сожалению, уже были прецеденты, когда при производстве тех или иных видов вооружения некоторые страны не соблюдали никаких лицензионных соглашений. Будут ли американцы заключать с нами лицензионные соглашения или не будут, вопрос к производителям. Наши стрелковые холдинги и фирмы по производству оружия должны внимательно следить за этим, и если будет нарушено так называемое авторское право, то они вправе обратиться в суд»,  — сказал он.

Так же, по мнению Леонкова, может быть привлечён и частный сектор, занимающийся разработкой видов стрелкового оружия для гражданского населения (например гражданский вид винтовки М16).

Леонков считает, что выбор именно российского вооружения неслучаен.

«Российским оружием с удовольствием пользуются даже сами американцы, потому что оно зарекомендовало себя как простое, но надёжное в любых ситуациях», — заявил эксперт.

Ранее The National Interest сообщил о том, что спецназ армии США хочет запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия.

По данным издания, американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».

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