Эксперт прокомментировал сообщения о желании армии США производить российское оружие
- Reuters
«Патентное право, лицензию на производство оружия, которое является российской разработкой, никто не отменял. Но, к сожалению, уже были прецеденты, когда при производстве тех или иных видов вооружения некоторые страны не соблюдали никаких лицензионных соглашений. Будут ли американцы заключать с нами лицензионные соглашения или не будут, вопрос к производителям. Наши стрелковые холдинги и фирмы по производству оружия должны внимательно следить за этим, и если будет нарушено так называемое авторское право, то они вправе обратиться в суд», — сказал он.
Так же, по мнению Леонкова, может быть привлечён и частный сектор, занимающийся разработкой видов стрелкового оружия для гражданского населения (например гражданский вид винтовки М16).
Леонков считает, что выбор именно российского вооружения неслучаен.
«Российским оружием с удовольствием пользуются даже сами американцы, потому что оно зарекомендовало себя как простое, но надёжное в любых ситуациях», — заявил эксперт.
Ранее The National Interest сообщил о том, что спецназ армии США хочет запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия.
По данным издания, американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».