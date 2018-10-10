В Перу открылось представительство по развитию сотрудничества с ЕЭК

В Перу начало работу представительство Международного предпринимательского совета по связям Латинской Америки с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на президента Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с ЕЭК Америко Аляторре.

«Мы продвигаемся к охвату такими представительствами всей Латинской Америки, они уже есть в Мексике, Доминиканской республике, Эквадоре и Перу, в процессе их запуск в Панаме, Колумбии, Никарагуа и на Кубе», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в декабре чилийская делегация намерена посетить Москву для участия в заседании ЕЭК.

Также стало известно, что 29 октября на Кубе пройдёт бизнес-форум «Россия — Латинская Америка».