В Перу открылось представительство по развитию сотрудничества с ЕЭК

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В Перу начало работу представительство Международного предпринимательского совета по связям Латинской Америки с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на президента Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с ЕЭК Америко Аляторре.

«Мы продвигаемся к охвату такими представительствами всей Латинской Америки, они уже есть в Мексике, Доминиканской республике, Эквадоре и Перу, в процессе их запуск в Панаме, Колумбии, Никарагуа и на Кубе», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в декабре чилийская делегация намерена посетить Москву для участия в заседании ЕЭК.

Также стало известно, что 29 октября на Кубе пройдёт бизнес-форум «Россия — Латинская Америка».

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