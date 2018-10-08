На Кубе проведут бизнес-форум «Россия — Латинская Америка»

В кубинской столице Гаване 29 октября впервые состоится бизнес-форум «Россия — Латинская Америка». Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Форум пройдёт в дни работы 16-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под руководством российского вице-премьера Юрия Борисова.

Организаторами форума выступят фонд «Росконгресс» и Институт Беринга Беллинсгаузена по изучению обеих Америк.

В рамках форума запланирована деловая программа с участием руководства крупнейших предприятий России и Латинской Америки, глав экспортоориентированных компаний, представителей органов власти и официальных лиц из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Форум «Россия — Латинская Америка» проводится во второй раз. Впервые он прошёл в столице Уругвая Монтевидео в марте 2016 года.